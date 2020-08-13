Аналитик раскрыл сроки выхода новых iPhone

https://static.news.ru/photo/03ff4cc2-dd6f-11ea-ab04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Payen/Global Look Press

Блогер Джон Проссер, известный публикацией утечек о продуктах Apple, сообщил о сроках выхода новых девайсов.

Как сообщил он в своем Twitter-аккаунте, презентация продуктов Apple в этот раз пройдёт позднее, чем предполагалось. В частности, компания организует два крупных анонса. 7 сентября будут представлены новые Apple Watch и iPad, а 12 октября состоится презентация смартфонов серии iPhone 12.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Какие именно модели планшетов и часов анонсирует компания осенью, не сообщается. По словам Проссера, в продаже аппараты линейки iPhone 12 появятся 19 октября. Блогер полагает, что в этом году смартфоны iPhone 12 Pro задержатся до ноября. При этом предзаказ на них откроется в день анонса, однако для заказа будут доступны только базовые флагманы, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что презентация нового смартфона iPhone 12 может состояться 8 сентября 2020 года. Кроме знаменитого гаджета IT-гигант представит новое поколение Apple Watch и iPad, также «яблочники» выпустят беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой отказались в марте 2019-го. Событие пройдёт в онлайн-формате, как и июньское мероприятие WWDC 2020.

27 октября 2020 года разработчик либо проведёт вторую осеннюю презентацию, либо организует анонс новинок в Сети. Среди них — iPad Pro, MacBook и MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon и AR-очки, писал NEWS.ru.

Предыдущая осенняя презентация Apple состоялась 10 сентября 2019 года. Компания представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Apple, основанная в 1976 году в Калифорнии американцами Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и разрабатывает ПО.