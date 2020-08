Аналитик раскрыл сроки выхода новых iPhone

Как сообщил он в своем Twitter-аккаунте, презентация продуктов Apple в этот раз пройдёт позднее, чем предполагалось. В частности, компания организует два крупных анонса. 7 сентября будут представлены новые Apple Watch и iPad, а 12 октября состоится презентация смартфонов серии iPhone 12.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)