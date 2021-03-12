WSJ: хакеры могли получить данные для кибератаки от партнёров Microsoft

https://static.news.ru/photo/2f5b7b98-83c3-11eb-8ef3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфиденциальная информация, с помощью которой осуществлялась кибератака на Microsoft Exchange Server, могла попасть к хакерам от партнёров американской корпорации Microsoft.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что 23 февраля Microsoft передала сведения компаниям, занимающимся кибербезопасностью и разработкой антивирусов. Хакерские атаки начались спустя пять дней, до того, как обновление к Exchange Server стало доступно для клиентов корпорации.

Данные передавались по Microsoft Active Protections Program. В ней участвуют почти 80 компаний, десять из них базируются в Китае.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США планируют создать кибергруппу по определению масштаба взлома сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. За атакой, предположительно, стоят хакеры из Китая. Об этом пишет газета The Washington Post.