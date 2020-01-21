https://static.news.ru/photo/083059de-3cc1-11ea-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Разработчики приложения для обмена мгновенными сообщениями готовятся добавить возможность отправлять «живые» картинки.

Анонсировал появление анимированных «наклеек» WhatsApp ещё весной 2019 года, но появились они только в бета-версии приложения 2.20.10 для ОС Android и доступны тестировщикам. Когда такие стикеры появятся в финальной версии приложения, пока неизвестно. Вероятнее всего, это произойдёт в следующем большом обновлении мессенджера, передаёт Wabetainfo.

Конкурент WhatsApp — Telegram предоставил пользователям возможность загружать анимированные стикерпаки летом 2019 года. Также во многих других мессенджерах уже появилась тёмная тема, но в WhatsApp такой функции пока не анонсируют.

Как писал NEWS.ru ранее, WhatsApp преодолел очередную значимую отметку. Пользователи загрузили Android-версию мессенджера более 5 млрд раз. Данные учитывают и число предустановленных копий. WhatsApp стал вторым приложением после Facebook, который смог «вступить в клуб пяти миллиардов».