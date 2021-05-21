WhatsApp разрешит пользователям переносить чаты на другие номера

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят новые функции, которые расширят возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Об этом сообщает портал Wabetainfo.
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Новая функция, которую уже тестируют разработчики WhatsApp, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере. Инсайдеры утверждают, что новые возможности по переносу чатов появятся в одном из ближайших обновлений WhatsApp.
В марте в WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах компании Facebook, хотя ранее обещало этого не делать. Первоначально пользователи должны были принять новые правила до 15 мая, в противном случае им грозили ограничением доступа к мессенджеру. Реакция общественности заставила разработчиков отсрочить дедлайн на несколько недель.