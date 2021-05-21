WhatsApp разрешит пользователям переносить чаты на другие номера

https://static.news.ru/photo/2fc2310e-ba3b-11eb-a2f6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят новые функции, которые расширят возможности пользователей по сохранению и экспорту переписок. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

В настоящие время экспортировать чаты на другой гаджет можно только при соблюдении двух условий: нужно иметь те же номер телефона и операционную систему, что были на устройстве, с которого пользователь регистрировался в WhatsApp. Многие люди из-за такой политики потеряли свои архивы переписок, например, купив смартфон c iOS вместо ранее используемого девайса с Android.

Новая функция, которую уже тестируют разработчики WhatsApp, позволит экспортировать чаты на устройство с новым номером и с альтернативной ОС. Для защиты персональных данных новый номер будет привязываться к аккаунту в мессенджере. Инсайдеры утверждают, что новые возможности по переносу чатов появятся в одном из ближайших обновлений WhatsApp.

В марте в WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах компании Facebook, хотя ранее обещало этого не делать. Первоначально пользователи должны были принять новые правила до 15 мая, в противном случае им грозили ограничением доступа к мессенджеру. Реакция общественности заставила разработчиков отсрочить дедлайн на несколько недель.