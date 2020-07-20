Все выявленные перед запуском ракеты с Байконура замечания устранены

https://static.news.ru/photo/8b3f3036-ca9a-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Все замечания, выявленные ранее при подготовке к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур, устранены. Об этом сообщают в Роскосмосе.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» устранили все замечания, выявленные в ходе работ по графику первого стартового дня, — говорится в сообщении госкорпорации.

Проблемы были выявлены сегодня утром при установке ракеты на стартовом комплексе площадки № 31. Пуск запланирован на 17:26:22 23 июля по московскому времени. Полёт к Международной космической станции пройдёт по сверхкороткой схеме: стыковка к российскому сегменту состоится в 20:47:52 мск + 3 мин. Корабль доставит топливо, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. В их числе и американский газоанализатор.

20 мая специалисты обнаружили на станции повышенное содержание бензола. При этом оно не превышает предельно допустимую норму. Поиск источника токсина не дал результатов, так как прибор для определения качества воздуха AQM-1 сломался во время проведения замеров в российском сегменте станции, писал NEWS.ru.