https://static.news.ru/photo/e1e5650a-428b-11ea-8247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда «ВКонтакте» за 2019 год на платформе удалила из соцсети более 7 млн единиц опасного для детей контента. Публикации были связаны с поощрением самоубийств или насилием в школах.

По словам руководителя команды модерации соцсети Ивана Корнеева, несмотря на большие число, в масштабе VK это совсем немного, поскольку за год пользователи создают миллиарды единиц контента.

Чтобы автоматически обрабатывать весь объём, мы используем нейронные сети — большинство опасных материалов удаляются ещё до того, как их кто-то увидит. При этом на сомнительные публикации всегда можно пожаловаться вручную. Обычно такие жалобы мы обрабатываем за несколько минут, а зачастую даже быстрее, — рассказал Корнеев.

«ВКонтакте» за прошлый год удалила более 6,7 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий и больше 290 тысяч единиц с пропагандой насилия в школах, а также заблокировала свыше 306 тысяч профилей и 2300 сообществ, где распространялись подобные материалы.

Соцсеть оперативно блокирует и контент, связанный с детской эксплуатацией. В том числе детскую порнографию и информацию, которая поощряет торговлю детьми или проституцию. За весь прошедший год устранено больше 545 тысяч единиц контента, а также заблокировано 17 тысяч профилей и 3 тысячи сообществ, в которых публиковались такие материалы.

Как отметили разработчики, они упростили отправку жалоб на сообщества с подозрительным контентом. Соответствующая кнопка поможет пользователям обратить внимание модераторов сразу на сообщества, профили, записи, комментарии, фотографии, видео, истории и трансляции.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания «Каскад-фильм», которая занимается прокатом в России фильма Guns Akimbo с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом, провела среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» голосование на выбор русскоязычного названия для картины. Большинство (более 28 тысяч) проголосовало за вариант «Пушки Акимбо».