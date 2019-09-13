https://static.news.ru/photo/3630eb24-d54b-11e9-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/lovina

«ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств Lovina. Главная особенность сервиса заключается в возможности пользователей узнать друг друга с помощью видеозвонков и видеоисторий.

По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра. Lovina — лучшее место для безопасных и комфортных знакомств: с помощью видеозвонков и видеоисторий можно ощутить трепет первой встречи и проверить, есть ли желание общаться дальше, — заявил руководитель продукта Владимир Махов.

Регистрация в Lovina происходит по номеру телефона либо через аккаунт соцсети. После этого алгоритмы сразу предложат новичку подходящих собеседников. Юзеры могут начать общение через карусель видеозвонков (общение по видео со случайными собеседниками). Каждый звонок ограничен по времени, но проявление взаимной симпатии продлевает разговор.

Кроме того, сервис предложит стандартные анкеты и чат. Оценивать профили можно свайпами влево или вправо. В случае если оба пользователя понравились друг другу, им откроется чат. Он исчезнет через 48 часов, если никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок.

Как отмечают разработчики, в приложении нет рекламы, но юзеры могут купить платные дополнительные функции: «Монеты» для суперлайков, выделяющих профиль у собеседников, «Зелье любви» для отображения списка тех, кому понравился профиль, возможность общаться в чате спустя 48 часов и выбор фильтров в видеознакомствах.

Ранее News.ru сообщил, что социальная сеть «ВКонтакте» не позволит пользователям размещать копии электронных книг.