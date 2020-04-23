«ВКонтакте» назвала самые обсуждаемые темы самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ddacaa40-8622-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» и Brand Analytics в рамках исследования выяснили самые обсуждаемые темы в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, отражающие основные интересы и беспокойства пользователей.

Список возглавил «коронавирус» (3719 упоминаний на 1 млн слов). На втором и третьем местах оказались «карантин» (2127) и «Путин» (1173). Четвёртая строчка в рейтинге тренд-слов досталась «Италии» (792), а замыкает пятёрку «Конституция» (792).

В списке также оказались такие тренд-слова, как «эпидемия» (678), «пациент» (659), «паника» (625), «доллар» (569) и «гречка» (431). Слова «санитайзер», «паникёр», «ИВЛ», «обнуление», «удалёнка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом, рассказали NEWS.ru в пресс-службе VK.

Для исследования «ВКонтакте» и Brand Analytics проанализировали 685 млн публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных в соцсети в марте.

Ранее «ВКонтакте» в рамках другого исследования узнала, что пользователи добавляют в свои вишлисты в разделе «Желания». Так, пользователи из Москвы больше всего хотят вакцину от коронавируса, в Казани ищут любовь и счастье, а в Оренбурге мечтают об окончании самоизоляции и готовятся к активной жизни, писал NEWS.ru.