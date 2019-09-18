https://static.news.ru/photo/50348e4c-da35-11e9-82bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Solomon203/Wikimedia Commons

Сотрудники Nokia случайно разместили в общем доступе механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны. Компания правонарушение отрицает и заявляет, что поддерживает права человека.

По данным компании UpGuard, занимающейся проблемами кибербезопасности, в открытом доступе оказались 1,7 терабайта данных одного из крупнейших в РФ провайдеров. Среди них были фотографии оборудования и инструкции к системе для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, были обнародованы 245 гигабайтов данных из архивов почты и резервных копий хранилищ документов.

По мнению экспертов UpGuard, доступ к таким файлам очень опасен. После их обнаружения компания связалась с представителями Nokia, и через несколько дней файлы исчезли из общего доступа.

Как писал News.ru, разработчики Google Chrome и Mozilla Firefox обещают полностью лишить власти Казахстана возможности слежки за гражданами через браузеры. Они заблокировали сертификат, позволяющий силовикам расшифровывать и читать всё, что пишут пользователи, и надеются внедрить защиту от подобных программ. С помощью этого сертификата власти Казахстана могли перехватывать любые данные, в том числе логины и пароли. При этом интернет-провайдеры не предоставляли доступ в Интернет, если пользователи отказывались установить разработанный властями сертификат на всех гаджетах.