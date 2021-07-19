В Сеть попала база данных сервиса анонимной СМС-верификации

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База данных с платёжной информацией пользователей сервиса виртуальных онлайн-номеров sms-activate.ru утекла в Интернет. Об этом сообщает «Коммерсант».

По имеющимся данным, файл имеет размер 2,35 Гб, в нём содержатся имена, адреса электронной почты, IP-адреса, частичные номера платёжных карт, суммы платежей. В базе хранится более 163 тысяч уникальных электронных адресов.

Сервис sms-activate.ru предоставляет в аренду мобильные номера телефонов. Это даёт возможность пользователям анонимно верифицироваться в социальных сетях, мессенджерах, на торговых площадках и других интернет-платформах.

По данным основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашота Оганесяна, около 50 тысяч пропавших почтовых ящиков являются валидными, то есть пригодными для использования.

Эксперты полагают, что слитая база данных может быть использована как мошенниками, так и маркетологами.

При этом специалисты отметили, что одной из главных опасностей утечки данных является деанонимизация.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время некоторые банки могут запустить пилотный проект, который поможет обезопасить клиентов от звонков мошенников. Однако для его полноценной работы необходимо менять законодательство.