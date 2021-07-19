В Сеть попала база данных сервиса анонимной СМС-верификации

База данных с платёжной информацией пользователей сервиса виртуальных онлайн-номеров sms-activate.ru утекла в Интернет. Об этом сообщает «Коммерсант».
По имеющимся данным, файл
Сервис sms-activate.ru предоставляет в аренду мобильные номера телефонов. Это даёт возможность пользователям анонимно верифицироваться в социальных сетях, мессенджерах, на торговых площадках и других интернет-платформах.
По данным основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашота Оганесяна, около 50 тысяч пропавших почтовых ящиков являются валидными, то есть пригодными для использования.
Эксперты полагают, что слитая база данных может быть использована как мошенниками, так и маркетологами.
При этом специалисты отметили, что одной из главных опасностей утечки данных является деанонимизация.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время некоторые банки могут запустить пилотный проект, который поможет обезопасить клиентов от звонков мошенников. Однако для его полноценной работы необходимо менять законодательство.