В РФ допустили ограничения на экспорт искусственных сапфиров

Россия может ограничить экспорт искусственных сапфиров для микроэлектроники во всём мире, однако реагировать подобным образом страна будет лишь в самых крайних случаях. Об этом заявили в Минпромторге России, сообщает ТАСС. Ведомство оценивает долю РФ в мировых поставках сапфиров примерно в 40%.

Доля российских искусственных сапфиров на мировом рынке очень велика и достигает на сегодняшний день до 40%. Однако мы не стремимся развивать недружественные сценарии действий и оставляем за собой это право для реагирования лишь в самых крайних ситуациях, — отметили в министерстве.

При этом Минпромторг подчеркнул, что в российской продукции заинтересованы ведущие компании на Западе.

Исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов в статье для журнала «Россия в глобальной политике» сообщил, что на долю РФ приходится 80% рынка сапфировых подложек, применяемых в опто- и микроэлектронике и использующихся в каждом процессоре в мире. Возможный запрет России на поставки данных компонентов приведёт к острейшему тотальному дефициту процессоров. Для того, чтобы освоить данную технологию, заводу необходимо выйти на «особо чистый режим», предполагающий непрерывное производство в течение порядка тридцати лет.

Ранее американские производители IT-электроники AMD и Intel официально сообщили о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь компании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных комплектующих.

По мнению председателя совета Ассоциации цифровой трансформации Юрия Мышинского, оснований для беспокойства нет, поскольку у России осталось множество дружественных стран. Он добавил, что скоро в РФ могут узнать о «существовании» казахстанских и киргизских процессоров.