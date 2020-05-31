В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/257320f4-a3e5-11ea-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой зафиксирован в работе интернет-сервисов Сбербанка. В кредитной организации подтвердили: о проблеме известно, специалисты уже занимаются её решением и устранят причину в ближайшее время.

Как отметили в банке, некоторые клиенты могут столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы кредитной организации.

По данным сервиса Downdetector, наиболее активно о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и ряда других городов. 80% пользователей пожаловались на невозможность перевести деньги, ещё 13% сообщили о сбоях в работе сайта, а 5% не могли совершить платёж со счёта.

Вместе с тем операции в торгово-сервисных точках и выдача денег в банкоматах, как заверили в Сбербанке, проводятся в штатном режиме.

Ранее, как писал NEWS.ru, клиенты пожаловались на появление устаревших номеров телефонов в поле для дополнительных номеров в «Сбербанк онлайн».