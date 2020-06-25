В Google стали автоматически удалять данные пользователей

https://static.news.ru/photo/64a43364-b676-11ea-be1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLookPress

Компания Google решила наладить автоматическое удаление данных пользователей.

Об изменении политики хранения данных сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи в своём блоге. Теперь информация об истории местоположения, голосовых команд для Google Assistant и Google Home, поиска и просмотров на YouTube будут хранится ограниченное время. Пользователи смогут выбрать период, в течение которого будет хранится информация, сообщает портал 3dnews.ru.

Разрабатывая наши продукты, мы ориентируемся на три принципа: обеспечение безопасности данных, ответственное отношение к ним и их контроль. Мы считаем, что наши продукты должны хранить вашу информацию до тех пор, пока она вам полезна. Чтобы вы смогли найти любимые места в Google Картах или получать правильные рекомендации в YouTube, — пояснил Сундар Пичаи в своём блоге.

Отмечается, что время хранения информации теперь различается в сервисах Google. Так сведения о местоположении и история поиска хранится 18 месяцев, история просмотра на YouTube — 36 месяцев.

Для новых пользователей сервисов Google функция очищения информации работает по умолчанию. Старым пользователям придётся настроить хранение данных самостоятельно на странице «Мои действия в Google». В настройках пользователи могут выбрать, как часто информация будет очищаться каждые три или 18 месяцев, сообщает газета «Известия».

Издание The Verge отмечает , что данные старых пользователей на YouTube по умолчанию хранятся в течение трёх лет. Это помогает использовать историю просмотров для рекомендаций, чем дольше YouTube отслеживает просмотры, тем точнее алгоритмы рекомендаций.

До этого информация хранилась в постоянном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что Google намерена запустить дополнительную функцию в разделе «Картинки». Благодаря новой функции «Проверка фактов» пользователи смогут проверить подлинность, контекст и источник изображения.