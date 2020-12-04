Учёные прекратили робот-пылесос в подслушивающее устройство

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Робот-пылесос можно взломать и использовать для записи и передачи звука, даже если в нём нет встроенных микрофонов. Это установили исследователи кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда.

Добавить «шпионскую» функцию устройству позволяет его система навигации. Она основана на использовании лазерного луча, который, отражаясь от других предметов, позволяет устройству обходить их.

Специалисты установили, что звук вызывает незначительные изменения в отражённом луче. Они создали алгоритм обработки этих изменений, который проанализировал колебания луча от различных звуков и сумел распознать человеческую речь с точностью в 90%. Свою разработку они назвали LidarPhone.

По словам исследователей, данной уязвимостью могут воспользоваться злоумышленники и превратить пылесос в подслушивающее устройство. Это может представлять опасность для граждан и предприятий, где применяются такие устройства, сообщает сайт dl.acm.org.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры получили доступ к 15 тысячам камерам наблюдения в Москве. Устройства расположены в магазинах, банках, квартирах и других помещениях. По мнению специалистов, злоумышленники могут использовать полученный доступ для создания альтернативной системы распознавания лиц.