Twitter запускает функцию по вознаграждению авторов

https://static.news.ru/photo/45f3fd46-aee1-11eb-b476-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Компания Twitter ввела функцию по вознаграждению понравившихся авторов. Теперь пользователи могут финансово поддерживать тех, кто им больше всего импонирует, говорится в заявлении на сайте компании.

Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter, — сказано в сообщении.

Отправлять пожертвования первое время смогут только англоязычные пользователи операционных систем Android и iOS. Принимать деньги смогут только ограниченное число авторов — это журналисты, эксперты и НКО, предупреждает администрация компании.

Ещё одним нововведением Twitter стали Fleets-сообщения, которые исчезают через 24 часа после публикации. Формат таких сообщений стал популярным, благодаря Instagram, сейчас такая функция есть во «ВКонтакте», в Facebook, на YouTube.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter запустила новую функцию, которая предлагает пользователям обдумать и исправить «потенциально опасные и оскорбительные» сообщения перед отправкой. По данным разработчиков, вскоре функция появится в приложениях Twitter на устройствах Android и iOS.