Twitter запустил функцию для сокращения числа оскорблений

https://static.news.ru/photo/bb2454b0-ae7a-11eb-a4b2-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию, которая предлагает пользователям обдумать и исправить «потенциально опасные и оскорбительные» сообщения перед отправкой. Об этом говорится в блоге соцсети.

Тестирование таких подсказок началось ещё в 2020 году и продемонстрировало положительную динамику. Так, призывающие обдумать написанное уведомления сработали в 34% случаев. Авторы изменяли текст сообщения или вовсе не отправляли его, благодаря чему объём негативных комментариев снизился на 11%.

Как отмечается, алгоритмы распознают нецензурную лексику и анализируют характер отношений между собеседниками. По данным разработчиков, вскоре функция появится в приложениях Twitter на устройствах Android и iOS.

Ранее стало известно, что Twitter начал тестировать профессиональные профили, которые позволят юридическим лицам предоставлять больше информации о своём бизнесе.