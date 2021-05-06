Twitter запустил функцию для сокращения числа оскорблений

Социальная сеть Twitter запустила новую функцию, которая предлагает пользователям обдумать и исправить «потенциально опасные и оскорбительные» сообщения перед отправкой. Об этом говорится в блоге соцсети.
Тестирование таких подсказок
Как отмечается, алгоритмы распознают нецензурную лексику и анализируют характер отношений между собеседниками. По данным разработчиков, вскоре функция появится в приложениях Twitter на устройствах Android и iOS.
Ранее стало известно, что Twitter начал тестировать профессиональные профили, которые позволят юридическим лицам предоставлять больше информации о своём бизнесе.