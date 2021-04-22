В Twitter появятся страницы компаний

https://static.news.ru/photo/ed8b042a-a372-11eb-bf1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Twitter начала тестировать профессиональные профили. Они позволят юридическим лицам предоставлять больше информации о своём бизнесе, сообщили в соцсети.

Профессиональные профили — это новый инструмент, который позволит компаниям, некоммерческим организациям, издателям и авторам — всем, кто использует Twitter для работы, — отображать конкретную информацию о бизнесе прямо в своём профиле, — говорится в блоге Twitter.

На бизнес-страницах появится раздел «О компании», в котором будет отображаться карта и часы работы организации. Под адресом будет расположено две кнопки — прямая связь с компанией в личных сообщениях Twitter, а также построение маршрута до указанного адреса.

При этом в профиле сохранится ссылка на сайт, количество подписчиков и дата регистрации в соцсети.

Доступ к функции сначала будет открыт небольшому числу компаний из Соединённых Штатов. В Twitter пообещали распространить новый формат профилей на всех в течение нескольких месяцев.

Директор по продукту Twitter Кайвон Бейкпур написал , что это — только начало и скоро компании получат новые отличительные элементы для своего профиля.

Just getting started here. Businesses will soon be able to distinguish themselves on Twitter with distinct attributes on their Profile! https://t.co/0ey4Jj8d5s — Kayvon Beykpour (@kayvz) April 22, 2021

Накануне СМИ сообщали, что корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse. Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд. При этом сейчас переговоры прекратились.

Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse — приложения для голосовых чатов Spaces. Новый сервис станет непосредственным конкурентом Clubhouse, ставшего популярным благодаря использованию знаменитостями, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. В Spaces пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников.