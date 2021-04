В Twitter появятся страницы компаний

На бизнес-страницах появится раздел «О компании», в котором будет отображаться карта и часы работы организации. Под адресом будет расположено две кнопки — прямая связь с компанией в личных сообщениях Twitter, а также построение маршрута до указанного адреса.

При этом в профиле сохранится ссылка на сайт, количество подписчиков и дата регистрации в соцсети.

Доступ к функции сначала будет открыт небольшому числу компаний из Соединённых Штатов. В Twitter пообещали распространить новый формат профилей на всех в течение нескольких месяцев.

Директор по продукту Twitter Кайвон Бейкпур написал , что это — только начало и скоро компании получат новые отличительные элементы для своего профиля.