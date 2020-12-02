Twitter запретил оскорбления по расовому признаку

https://static.news.ru/photo/bebe496c-3541-11eb-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Соцсеть Twitter вновь ужесточает правила публикации постов, пообещав стереть оскорбляющие юзеров сообщения на основании расовых, этнических или национальных признаков, заявили представители портала. Если владелец аккаунта будет нарушать новые требования постоянно, ему временно или навсегда заблокируют учётную запись.

Мы расширяем наши правила относительно оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности, — цитирует ТАСС сообщение Twitter.

Twitter уже дважды ужесточал правила в отношении оскорбительных публикаций. В июне 2019-го запретили записи, которые унижают граждан из-за их религиозных убеждений, в марте 2020 года — из-за возраста, заболеваний или физических ограничений.

Накануне в США посчитали расистским выпуск шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Так, предметом обсуждения стал скетч с участием актрисы, спародировавшей экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму. В частности, в ролике запечатлён человек в образе заокеанского политика. Ведущий проекта Тигран Кеосаян выводит «бывшего главу США» в эфир, сопровождая всё это словами, что политик является «тёмной страницей американской истории».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в Соединённых Штатах за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. По словам спортсмена, после убийства темнокожего охранника Джорджа Флойда в мае 2020 года всех игроков Объединённой футбольной лиги попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами. Но россиянин не стал этого делать.