Команда Twitter готовит существенные изменения для платформы в 2020 году. Разработчики в скором времени добавят возможность контролировать список пользователей, которые могут отвечать на твиты.
По словам директора по управлению продуктами компании Сюзанны Се (Suzanne Xie), юзерам будут доступны четыре опции ограничения:
- Global — все люди могут ответить;
- Group — люди, на которых подписан человек и которых он упоминает;
- Panel — люди, непосредственно упомянутые в сообщении;
- Statement — без возможности ответить.
Таким образом Twitter намерен продолжить борьбу с травлей и агрессией на платформе. Как отметила Се, разработчики также рассматривают возможность разрешить цитировать ретвиты для ограничения дезинформации посредством публикуемых сообщений.
В конце декабря NEWS.ru писал, что Twitter запретил использовать на платформе анимированные APNG-файлы. Разработчики таким образом намерены обезопасить пользователей-эпилептиков.
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