https://static.news.ru/photo/9525d526-32b2-11ea-9b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда Twitter готовит существенные изменения для платформы в 2020 году. Разработчики в скором времени добавят возможность контролировать список пользователей, которые могут отвечать на твиты.

По словам директора по управлению продуктами компании Сюзанны Се (Suzanne Xie), юзерам будут доступны четыре опции ограничения:

Global — все люди могут ответить;

Group — люди, на которых подписан человек и которых он упоминает;

Panel — люди, непосредственно упомянутые в сообщении;

Statement — без возможности ответить.

Таким образом Twitter намерен продолжить борьбу с травлей и агрессией на платформе. Как отметила Се, разработчики также рассматривают возможность разрешить цитировать ретвиты для ограничения дезинформации посредством публикуемых сообщений.

В конце декабря NEWS.ru писал, что Twitter запретил использовать на платформе анимированные APNG-файлы. Разработчики таким образом намерены обезопасить пользователей-эпилептиков.