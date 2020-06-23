Twitter предупредил об утечке персональных данных

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Социальная сеть Twitter отправила своим пользователям письмо с предупреждением о возможной утечке персональных данных. В Интернет могла попасть информация о бизнес-клиентах соцсети.

Кроме того, проблема, возможно, затронула компании, которые используют сервисы по рекламе и аналитике от Twitter. К злоумышленникам могли попасть адреса электронной почты, номера телефонов и последние четыре цифры номера кредитной карты, передаёт BBC.

В компании считают, что эта информация могла сохраняться в кэше браузера.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google. Атул Джейрем полагает, что поисковая система обнаруживает номера пользователей за счёт функции Click to Chat.

В Facebook пояснили, что пользователи сами делают свои номера публичными. Однако специалист по безопасности считает, что у мессенджера есть уязвимости, связанные с конфиденциальностью данных пользователей, и называет поисковую выдачу «утечкой данных».