Twitter предупредил об утечке персональных данных

Социальная сеть Twitter отправила своим пользователям письмо с предупреждением о возможной утечке персональных данных. В Интернет могла попасть информация о бизнес-клиентах соцсети.
Кроме того, проблема, возможно, затронула компании, которые используют сервисы по рекламе и аналитике от Twitter. К злоумышленникам могли попасть адреса электронной почты, номера телефонов и последние четыре цифры номера кредитной карты,
В компании считают, что эта информация могла сохраняться в кэше браузера.
Ранее NEWS.ru писал, что специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google. Атул Джейрем полагает, что поисковая система обнаруживает номера пользователей за счёт функции Click to Chat.
В Facebook пояснили, что пользователи сами делают свои номера публичными. Однако специалист по безопасности считает, что у мессенджера есть уязвимости, связанные с конфиденциальностью данных пользователей, и называет поисковую выдачу «утечкой данных».
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