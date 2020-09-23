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TikTok признался в удалении роликов по требованию российских властей

23:03, 23 сентября 2020
Фото: pixabay.com

Директор TikTok по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрам рассказал, что за период с 1 января по июнь социальная сеть удалила более 500 видеороликов по запросу властей. Примерно половина требований о блокировке роликов поступала в компанию из России.

Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Российский закон ужасен <...> но, к сожалению, мы должны выполнять требования закона в стране, где мы работаем, — отметил он.

Автор материала на сайте телеканала написал, что РФ имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщества. В результате в СМИ появилась информация, что TikTok удаляет ЛГБТ-контент по запросу российских властей. Однако в компании опровергли эти данные.

TikTok действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. Если вы прочитаете ещё раз материал с CNBC — в нём не говорится о том, что речь идёт об удалении ЛГБТ-контента, — рассказали журналистам телеканала «360» в российском представительстве сервиса.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском сегменте соцсети было удалено более 400 аккаунтов, на которых присутствовал противоречащий законодательству знак. Модераторы сделали это по запросу Роскомнадзора.

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