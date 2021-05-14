Telegram высмеял WhatsApp за новую политику

https://static.news.ru/photo/77b4353c-b4c0-11eb-8fe0-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Мессенджер Telegram опубликовал в Twitter изображение, на котором высмеивается конкурирующий сервис WhatsApp. Это произошло на фоне введения новой политики конфиденциальности платформы.

На изображении можно увидеть эволюцию иконки «корзины» в операционной системе Windows. Однако после последней иконки из Windows 10 стоит аналогичная картинка, но с логотипом WhatsApp вместо значка «корзины», а также логотипом Facebook среди мусора.

Изображение появилось за день до введения новых правил конфиденциальности WhatsApp.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы. Работу сервисов для не согласных с новыми правилами людей будут ограничивать постепенно. Сначала уведомление о необходимости согласиться с новыми правилами нельзя будет закрыть. Это значит, что функционал отправки сообщений и звонков сохранится, но только в ответ на аналогичное действие другого человека. Спустя несколько недель эти функции станут полностью заблокированы.