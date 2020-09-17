Смартфон может выдать местоположение владельца даже без геолокации

https://static.news.ru/photo/57386290-f87a-11ea-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: stevepb /pixabay.com

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, каким образом смартфон может выдать местоположение своего владельца даже при выключенной геолокации.

Специалист сообщил, что при отключённой геолокации и запрете приложениям считывать информацию о местоположении хозяина телефона, злоумышленники всё равно могут узнать координаты местонахождения человека.

Как пояснил эксперт, для обнаружения человека можно использовать данные со станций сотовой связи.

Также на телефонах установлены приложения с картами определённой местности, и, если человек ищет ближайший магазин или ресторан, это выдает его местонахождение, — привели слова Павла Мясоедова в агентстве ПРАЙМ.

Кроме того, на смартфон может попасть программа-шпион, которая будет собирать всю информацию без ведома владельца телефона. Эксперт отметил, что часто люди сами выдают своё местоположение, выкладывая в социальные сети посты с указанием местоположения.

Даже, если на снимке человек не указал геолокацию, это могут сделать друзья, выставившие совместный снимок, либо «точку» можно считать по окружающей обстановке (памятникам архитектуры, зданиям, узнаваемым точкам общественного питания). Кроме того, некоторые клиенты заведений любят пользоваться бесплатным Wi-Fi в местах отдыха, чем дополнительно выдают информацию о себе, — процитировали эксперта в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, какие фотографии и картинки небезопасно выкладывать в социальные сети и в Интернет. По его словам, лучше не демонстрировать на личных страницах то, чего не хотелось бы показывать незнакомцу. Особенно это касается слишком личных фотографий, документов, билетов на отдых, геолокации и фотографий детей.