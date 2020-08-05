Samsung показала три новые модели смартфонов, планшеты и умные часы

https://static.news.ru/photo/4cc300cc-d732-11ea-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SamsungRussia/facebook.com

Южнокорейская компания Samsung во время онлайн-конференции Galaxy Unpacked 2020 показала новые гаджеты.

Ещё никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире. Технологии должны делать жизнь проще. Поэтому сегодня мы представили пять новых устройств, — заявил президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро.

Были представлены смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Z Fold2. Последнее устройство оснащено гибким экраном. Также были показаны планшеты Tab S7 и S7+, и умные часы Galaxy Watch3.

Гаджет с гибким экраном оснащён двумя безграничными дисплеями Infinity-O. Их рамки практически не видны. Внутренний экран имеет размер 7,6 дюйма, а внешний — 6,2 дюйма.

Galaxy Note20 и Note20 Ultra получили новый бронзовый цвет. В устройствах этой серии улучшено электронное перо S Pen, которое получило пять новых жестов. В компании утверждают, что переключаться между приложениями стало удобнее.

В приложении Notes теперь можно синхронизировать заметки с планшетом или ПК. Пользователи смартфонов Galaxy Note20 смогут отправлять сообщения, принимать и совершать звонки с помощью компьютера с операционной системой Windows, а также запускать несколько приложения на экране ПК. Ещё приложение Notes получило функцию автоматического сохранения текста.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ получили новые дисплеи размерностью 11 и 12,4 дюйма соответственно, а также новые процессоры. Часы Galaxy Watch3 научились измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и показания кардиограммы. При получении травмы пользователь сможет отправить оповещение четырём предварительно указанным контактам.

Также Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds Live. В них установлены 12 миллиметровый динамик, басовая и адаптивная система из трёх микрофонов. Устройство имеет функцию шумоподавления и оснащено вибрационным датчиком.

Гаджеты поступят в продажу 21 августа. Оформить предзаказ можно будет с 5 по 20 августа.

Смартфон Galaxy Note20 (256 ГБ) в цветах графит, мятный и бронзовый обойдётся в 79 990 рублей. Galaxy Note20 Ultra в версии 256 ГБ будет стоить 99 990 рублей, за 512 ГБ придётся отдать 119 990 рублей. Устройства будут доступны в чёрном, белом и бронзовом цветах.

Планшеты представлены в чёрном, бронзовым и серебренном цветах. WiFi версии Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ обойдутся в 57 990 рублей и 69 990 рублей соответственно. LTE версии Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ будут стоить 64 990 рублей и 79 990 соответственно. Они оснащены 128 ГБ памяти.

Часы Galaxy Watch3 версии 45 мм будут стоить 34 990 рублей, 41 мм — 29 990 рублей. Умные наушники Galaxy Buds Live в бронзовом, чёрном и белом цветах будут стоить 13 990 рублей.

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