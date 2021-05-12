Samsung остановила выпуск бюджетных смартфонов из-за дефицита чипов

https://static.news.ru/photo/fa10776e-b337-11eb-8d04-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Samsung столкнулась с нехваткой чипов из-за дефицита полупроводников. Это привело к временной остановке выпуска бюджетных смартфонов Galaxy A52 5G и Galaxy A72, передаёт The Elec.

По информации журналистов, корпорация не смогла купить достаточное количество процессоров Qualcomm Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, которые должны были использоваться в девайсах. Без надёжных поставок этих компонентов южнокорейский гигант не сможет произвести необходимое количество гаджетов.

Ранее генеральный директор и основатель Dell Майкл Делл заявил, что нехватка полупроводников, которая приводит к дефициту чипов, используемых в производстве компьютерной техники, продлится ещё несколько лет. По его словам, в первую очередь проблема касается очень популярных компонентов, цена которых не превышает $1. Однако более дорогие и современные устройства найти будет трудно.

Накануне гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников. Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.