Ростех стал совладельцем крупного московского провайдера «Акадо»

Компании «ЭР-Телеком» и Ростех выкупили контрольный пакет акций «Акадо Холдинга» (75% минус одна акция), которому полностью принадлежит телекоммуникационная компания «Комкор». Как пишет РБК, они намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, систем умного города, видеоаналитики, центров обработки данных и так далее. Сумма сделки официально не называется, но гендиректор Telecom Daily Денис Кусков оценил её в 3-4 млрд рублей с учётом долговой нагрузки «Акадо».

Партнёрство в таком формате открывает новые возможности для создания и внедрения отечественных технологических решений в разных сферах, от интернет-сервисов для массового потребителя до построения масштабной ИКТ-инфраструктуры для частных, муниципальных и государственных организаций, — пояснил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Акадо Телеком» предоставляет клиентам доступ в Интернет, подключение к цифровому телевидению, онлайн-кинотеатрам, услуги по передаче данных, построению корпоративных сетей, защите информации, видеонаблюдения, хостинга сайтов, а также услуги по хранению и обработке данных на базе собственного дата-центра.

Кроме того, компания предоставляет телекоммуникационные услуги службам правительства Москвы, бюджетным учреждениям, обеспечивает подключение поликлиник к единой сети медицинских учреждений в рамках программы «Информационный город» и подключение к системе городского видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что подконтрольный Ростеху Национальный центр информатизации (НЦИ) планирует приобрести «Московскую телекоммуникационную корпорацию» (ОАО «Комкор», бренд «Акадо Телеком»). Сообщалось, что владельцы интернет-провайдера ищут покупателя уже много лет. Для госкорпорации актив может быть интересен для участия в проектах по видеонаблюдению в Москве, где «Акадо» выступает крупнейшим подрядчиком.