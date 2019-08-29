https://static.news.ru/photo/33da04ac-ca68-11e9-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росстат прокомментировал отсутствие заказанного приложения для App Store и Google Play. В сообщении говорится, что задержка выпуска появится связана с техническим диалогом с представителями операционных систем iOS и Android.

В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple, — говорится в сообщении статведомства.

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за почти 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание приложения. Однако Счётная палата не обнаружила программу в онлайн-магазинах.

Кроме того, дизайн официального сайта также не был обновлён, хотя в документации утверждается, что он должен был стать доступен с 30 апреля 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что аудитор Счётной палаты раскритиковал Минтруд. По её словам, ведомство не контролирует должным образом медико-социальную экспертизу, несмотря на ежегодный рост числа детей-инвалидов на 18 тысяч человек. Сейчас в России 8,1% инвалидов от общего числа жителей.