Россиянам объяснили, как их данные воруют по Wi-Fi

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Публичные сети Wi-Fi — это очень опасный способ выхода в Интернет. Мошенники могут создавать такие сети специально, чтобы украсть персональные данные тех, кто к ним подключился.

Например, у ничего не подозревающего пользователя могут узнать логины и пароли от любых сервисов, сообщил РИА Новости директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Если же человеку в общественном месте требуется срочно выйти в Сеть, не используя мобильный Интернет, то лучше не заходить в банковские приложения и любые критически важные сервисы.

Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Пользователи полагают, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся, — рассказал эксперт.

Отличный способ защитить свои личные данные также отказаться от использования одинакового пароля во всех соцсетях и приложениях банков, «Госуслуг» и прочих сервисов. Пароли лучше сделать посложнее.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне могут обезопасить свои персональные данные и финансы от злоумышленников, если будут использовать онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве. Такой совет дал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.