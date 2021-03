Россиянам объяснили, как их данные воруют по Wi-Fi

Фото: pixabay

Гендиректор и один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит. Он его написал и опубликовал на платформе 21 марта 2006 года. В данный момент за твит предлагают $1,5 млн.

Just setting up my twttr (просто настраиваю свой Twitter. — NEWS.ru), — говорится в первом твите, выставленном на онлайн-аукционе Valuables. Первую заявку на этот твит со стартовой стоимостью в один...