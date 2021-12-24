Россиян предупредили об опасности мобильного банка на смартфоне

Использование мобильного банка на смартфоне может окааться небезопасным из-за угроз со стороны интернет-преступников. Главная опасность угрожает доверчивым пользователям. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам Кашкина, приложения крупных банков в целом отвечают требованиям современной безопасности. Проблема может возникнуть у доверчивых граждан. Им необходимо помнить, что банк никогда не попросит перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Подобным образом действует только система фишинга. Преступники создают сайт-«зеркало» и таким образом крадут данные клиентов.

Эксперт также предупредил о необходимости регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, поскольку злоумышленники могут их просто подсмотреть.

Ранее стало известно, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию по коду из СМС-сообщения, подтверждающую платёж. Подобного успеха им удалось достичь благодаря одновременному проведению фейковой операции на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО, и реального перевода денег, который проводит злоумышленник.