https://static.news.ru/photo/a47fba66-cee2-11e9-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии ДВО РАН разработали установку для анализа морской воды на содержание радионуклидов. Точность показаний будет превышать 90%.

Новинка представлена на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки РФ.

Особенность разработки в том, что с её помощью можно определить даже низкие концентрации радионуклидов, что невозможно сделать, применяя обычные методы и приборы. Например, учёные могут определять содержание в воде радионуклидов природного происхождения техногенного (ядерные испытания и аварии на атомных станциях, атомных подлодках и т. д.) — цезия и стронция.

Это наиболее долгоживущие и опасные элементы, обладающие высокой миграционной способностью. Они могут легко встраиваться в биохимические циклы и накапливаться в организмах морских животных, — сказал один из разработчиков установки Эдуард Токарь, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее Росгидромет подтвердил обнаружение радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана в отобранных после ЧП под Северодвинском пробах. Мониторинг проводился с 8 по 23 августа. В итоге радионуклидный состав проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2 = 9,3 ч), 139Ba (T1/2 = 83 мин), 140Ba (T1/2 = 12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 ч), писал News.ru.

Инцидент произошёл на военном полигоне под Северодвинском 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации и троих госпитализированных.