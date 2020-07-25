«Роскосмос» запустил официальное приложение для смартфонов

https://static.news.ru/photo/fbb56d5a-cfd4-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о запуске официального приложения для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS.

Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своём гаджете, — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Приложение доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Поддерживаемые версии для Android — 5.0 и выше, для iOS — 11.0 и выше.

В его действующей версии пользователи могут ознакомиться с актуальными новостями компании и её дочерних предприятий, свежими материалами о её деятельности, информацией о средствах выведения, космодромах РФ и российской орбитальной группировке. Кроме того, в приложении содержится предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.

В дальнейшем приложение будет пополняться новыми функциями и активностями. При этом корпорация будет учитывать предложения и пожелания пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Роскосмос» запустил собственный канал в мессенджере Telegram. Корпорация также имеет официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, два аккаунта в Twitter, Instagram, два канала на YouTube, во Flickr и «Одноклассниках».