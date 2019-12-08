https://static.news.ru/photo/7db0f5e6-19c7-11ea-836c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Британские молекулярные биологи раскрыли тайну ДНК, связанную с так называемым процессом транскрипции клетки. Оказалось, что реальный механизм чтения генетической информации представляет собой совокупность двух теорий, о которых учёные спорили 30 лет. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Специалисты Института живых систем Университета Эксетера изучили механизм прекращения транскрипции — процесса, при котором генетическая информация, содержащаяся в ДНК, копируется в виде молекулы матричной РНК.

Ключевую роль в этом играет фермент РНК-полимераза, который присоединяется к участку в передней части гена и начинает синтез матричной РНК, «скользя» вдоль ДНК. При этом важно, чтобы начало и остановка транскрипции происходили в определённых местах, чтобы не возникли опасные для клетки ошибки.

Учёные на протяжении 30 лет спорили по поводу двух возможных моделей, объясняющих, как клетка начинает и заканчивает транскрипцию, — аллостерической и модели торпеды.

Аллостерическая модель предполагает, что химические свойства фермента меняются на концах генов (например, из-за влияния другой молекулы).

Согласно модели торпеды, которая противопоставляется первой, специфическая молекула присоединяется к матричной РНК и перемещается к полимеразе, выталкивая ту с цепи ДНК.

Результаты нового исследования доказали, что реальный механизм представляет собой комбинацию этих двух моделей. Аллостерическая регуляция играет роль тормоза для РНК-полимеразы и делает её более легкой «мишенью» для торпеды.

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