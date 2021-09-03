Путину показали, как будет выглядеть ядерный «Зевс»

Владимиру Путину показали макет ядерного буксира «Зевс» на космодроме Восточный. Экскурсию для президента провёл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Буксир запустят с космодрома в 2030 году.

По словам Рогозина, транспортно-энергетический модуль был разработан госкорпорацией в сотрудничестве с Росатомом. Когда он будет готов к запуску, его выведут на высоту около 800 километров — это минимально безопасное расстояние для включения ядерного реактора.

Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир, — отметил глава Роскосмоса.

«Зевс» впервые был представлен в виде макета во время МАКС-2021. Машину создают в России для полётов к планетам Солнечной системы. По задумке авторов модуль может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника. Над его разными частями и элементами группа учёных работает с 2010 года.

Кроме презентации модуля Рогозин пригласил президента РФ Владимира Путина присутствовать на любом запуске, который состоится на космодроме Восточный.