Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях в Техасе

https://static.news.ru/photo/6f7e7c5e-a1ea-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Третий по счёту в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полётов, взорвался при испытаниях в Техасе.

Отмечается, что компания проводила огневые испытания метанового двигателя Raptor, который должен стоять на корабле. При этом возникла утечка топлива и тот взорвался, сообщает РИА Новости.

Это уже не первая неудача в этом году. В феврале в Техасе во время испытаний разорвало на части прототип космического корабля Starship SN1 во время наддува жидким азотом. В результате корабль лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10–20 метров. В апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

Летательный аппарат Starship по задумке создателей предназначен для межпланетных миссий, например, полёта на Марс. Также корабль может служить второй ступенью сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR.

Как сообщал NEWS.ru, в августе 2019 года SpaceX успешно испытала прототип Starship — корабль Starhopper. Аппарат вертикально поднялся в воздух на высоту 150 м и плавно опустился на землю после минуты полёта.