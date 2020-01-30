Последняя бета-версия приложения Google Phone имеет функцию записи и транскрипции телефонных разговоров.
На это обратили внимание члены сообщества XDA Developers, ведь Google
Приложение Google Phone является предустановленной программой для совершения звонков на Android.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты по безопасности компании Dr.Web обнаружили новую троянскую программу Android.Xiny. Вирус представляет угрозу для четверти устройств на ОС Android. Вредоносная программа обладает отличительной особенностью — её сложно не только обнаружить, но и удалить.
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