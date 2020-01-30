https://static.news.ru/photo/ef03ceb6-42e0-11ea-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Последняя бета-версия приложения Google Phone имеет функцию записи и транскрипции телефонных разговоров.

На это обратили внимание члены сообщества XDA Developers, ведь Google не анонсировала такую функцию в программе. В бета-версии Google Phone 44 пользователю сообщают, что для записи разговора может потребоваться разрешение обеих сторон. Для информирования пользователей программа будет сообщать голосом о начале и конце записи разговора.

Приложение Google Phone является предустановленной программой для совершения звонков на Android.

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