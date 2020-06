Презентация Apple на конференции WWDС 2020: онлайн-трансляция

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

19:15 Сегодня в Купертино намерены уделить внимание и спортивной жизни пользователей, выпустив приложение под названием Fit или Fitness для iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14. Юзеры смогут загружать фитнес-ролики с различными тренировками и упражнениями. Умные часы Apple, в свою очередь, будут параллельно отслеживать активность владельца устройства.

Купертинцы также добавят в iOS 14 новый API-интерфейс PencilKit, который позволит использовать Apple Pencil для распознавания и преобразования рукописного текста. Опцию можно будет использовать в «Сообщениях», «Почте», «Календаре» и в других приложениях. Сторонние разработчики также должны получить доступ к PencilKit.

iMessage научится делать тег контактов (при помощи @) в групповых чатах, отменять отправку сообщений и отмечать последнее сообщение как непрочитанное.

19:05 Вместе с iOS 14 Apple хочет добавить функцию запуска приложений без предварительной установки. API получил кодовое название Clips. С помощью ссылки или QR-кода пользователь перейдёт к странице Safari с частичным функционалом приложения. Браузер, в свою очередь, сможет переводить страницы, как в Chrome. При этом смартфону даже не потребуется подключение к Wi-Fi или сотовой сети.

Apple намерена развить и возможности дополненной реальности (AR). Новое приложение позволит получить больше информации об окружающих предметах без необходимости их поиска в Интернете. Компания уже тестирует ПО совместно с Apple Store и Starbucks. Приложение станет частью готовящихся к выходу «яблочных» AR-очков.

18:55 Сегодня Apple традиционно представит новую iOS 14. Одним из главных изменений должен стать обновлённый экран «Домой». ОС позволит юзерам просматривать установленные приложения списком. Разработчики также добавят возможность сортировать программы в алфавитном порядке, по количеству непрочитанных уведомлений и по недавно запущенным.

С новой версией операционной системы пользователи смогут устанавливать сторонние приложения по умолчанию (например, Карты Google вместо «яблочных» или Chrome на замену Safari). Таким образом Apple хочет избавиться от клейма монополиста.

18:45 Глава Apple Тим Кук уже пожелал всем разработчикам доброго утра, добавив, что с нетерпением ждёт начала конференции.