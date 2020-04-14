Поставки ПК сократились из-за коронавируса

Мировые поставки компьютеров (ПК) в первом квартале 2020 года существенно снизились. Падения связано с пандемией COVID-19, повлиявшей на все отрасли.
Аналитики IDC
Компания Gartner
Lenovo — доля 24,1% (IDC) и 24,4% (Gartner);
HP Inc. — доля 22,0% и 21,5% соответственно;
Dell — доля 19,7% по данным обеих компаний.
Четвёртое и пятое места аналитические фирмы распределили по-разному. У IDC их заняли Acer Group (6.3%) и Apple (5.8%) соответственно, у Gartner — наоборот: Apple (6.9%) и Acer Group (5.6%).
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовит редизайн топовых версий iPhone 2020. Они получат схожий с последними моделями iPad дизайн.
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