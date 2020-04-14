Поставки ПК сократились из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/09797c18-7e5b-11ea-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые поставки компьютеров (ПК) в первом квартале 2020 года существенно снизились. Падения связано с пандемией COVID-19, повлиявшей на все отрасли.

Аналитики IDC выяснили , что отгрузки ПК по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упали на 9,8% (с 59,0 млн до 53,2 млн штук). Данные учитывают продажи настольных компьютеров, рабочих станций и ноутбуков.

Компания Gartner выявила более существенно снижение поставок ПК — на 12,3% (с 58,9 млн до 51,6 млн штук). По словам специалистов, это самый существенный спад с 2013 года. Лидеры рынка персональных компьютеров распределились следующим образом:

Lenovo — доля 24,1% (IDC) и 24,4% (Gartner);

HP Inc. — доля 22,0% и 21,5% соответственно;

Dell — доля 19,7% по данным обеих компаний.

Четвёртое и пятое места аналитические фирмы распределили по-разному. У IDC их заняли Acer Group (6.3%) и Apple (5.8%) соответственно, у Gartner — наоборот: Apple (6.9%) и Acer Group (5.6%).

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