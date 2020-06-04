Пользователи Facebook по всему миру жалуются на нестабильную работу соцсети

Пользователи Facebook 4 июня отмечают перебои в работе социальной сети, сообщения об этом приходят со всего мира.
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По статистике портала, 41% пользователей столкнулись с проблемами при загрузке новостной ленты, 31% — при просмотре изображений, 26% пользователей не могут авторизоваться.
Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько сотрудников компании Facebook inc. уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента США Дональда Трампа.
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