Полуфиналисты «Цифрового прорыва» в СКФО создали 65 цифровых решений

https://static.news.ru/photo/8e33d4c2-17a2-11eb-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба РАЭК

25 октября завершился Северо-Кавказский полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» . За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 65 цифровых продуктов, которые помогут построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Авторы лучших проектов разделили призовой фонд порядка 3 миллионов рублей, вышли в финал и получили возможность внедрить свое решение.

Полуфинальный хакатон собрал 99 команд из 41 региона России. Больше всего победителей из Ставропольского края — 21 человек. Также в ТОП вошли Республика Дагестан и Республика Северная Осетия — Алания.

IT-командам предстояло решить шесть актуальных кейсов по совершенствованию системы трудоустройства молодых специалистов, цифровой навигации, предиктивной аналитике, AI & Big Data, Digital — все это реальные задачи крупнейших коммерческих и государственных организаций. Все команды работали дистанционно, а помогали им в этом 59 трекеров и ведущих экспертов.

Участники хакатона в СКФО продемонстрировали беспрецедентную целеустремленность. На первый чек-поинт пришли 100% зарегистрированных команд, 88% – дошли до защиты. Всего специалисты представили 65 актуальных решений для бизнеса, металлургии и электроэнергетики, картографии и социальной сферы. В частности, мы успешно продолжили опыт кроссплатформенного взаимодействия проектов АНО «Россия – страна возможностей». Команды предложили интересные решения для задачи Клуба Лидеров России «Эльбрус» – сервисы помогут эффективно взаимодействовать со школьниками и студентами, для которых клуб проводит образовательные мероприятия, – прокомментировал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В прямом эфире конкурса состоялась насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы и дискуссии про технологический бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру в IT. Эксперты дали практические советы о том, как запустить свой проект или найти работу мечты, а победители хакатонов поделились своими лайфхаками – как получить максимум от участия в конкурсе. Также представитель Фонда Содействия Инновациям рассказал о гранте «Умник», который позволяет командам, вошедшим в шорт-лист, получить до 500 тысяч рублей на развитие собственного проекта.

Участники «Цифрового прорыва» впервые за шесть полуфиналов работали над технологиями на базе Machine Learning, которые помогут вывести на новый уровень систему обслуживания оборудования в металлургии, а также над решениями для актуализации цифровой навигации. Особенно большой отклик среди специалистов Северо-Кавказского IT-хаба получила задача, связанная с построением успешной карьеры для молодежи. Кейс от СКФУ, подразумевающий создание удобного цифрового сервиса для поиска работы студентами, стал самым популярным на хакатоне — заявку на его решение подали 24 команды. Мы учли запрос региона на развитие карьеры и при формировании деловой программы — сделали упор на образовательную компоненту, чтобы помочь местным специалистам реализовать себя в IT, – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Команды разработали уникальные платформы для трудоустройства выпускников вуза СКФУ по запросу Северо-Кавказского федерального университета. С их помощью работодатели и соискатели смогут быстро находить друг друга.

Для клуба «Эльбрус», в который входят победители конкурса «Лидеры России», участники хакатона разработали коммуникационные площадки. Удобные веб-сервисы и приложения позволят общаться со школьниками и студентами после проведения образовательных мероприятий, приглашать их для участия в новых мастер-классах и лекциях, получать обратную связь и формировать сообщество вокруг клуба.

Первый в истории «Цифрового прорыва» кейс по предиктивной аналитике в металлургии был представлен управляющей компанией «Промышленно-металлургический холдинг», перед которой остро стояла проблема своевременного определения степени износа оборудования и проведения его безаварийного обслуживания. Для решения этой задачи IT-специалисты предложили использовать технологию машинного обучения, которая позволит автоматизировать процесс и избежать аварийных остановок производства.

Для ПАО «Россети» участники разработали алгоритмы, которые с помощью нейросетей расшифровывают информацию, приходящую с подстанций. Решения помогут быстрее обнаруживать и устранять поломки, предотвращать опасные аварийные ситуации и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии населению.

Информация на онлайн-картах не всегда соответствует действительности, особенно в удаленных населенных пунктах. По задаче от АО «Почта России» участники разработали мобильные приложения, с помощью которых почтальоны будут передавать информацию о том, что изменилось по тому или иному адресу. Решения помогут актуализировать цифровую навигацию.

Также участники создали технологии на базе искусственного интеллекта, которые по фотографии распознают тип ремонта в помещении. Решения помогут компании ООО «Финкейс» усовершенствовать свою IT-систему оценки жилой недвижимости.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Уральском ФО 30 октября - 1 ноября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.