Подмосковный школьник разработал бюджетный манипулятор для протеза руки

https://static.news.ru/photo/c4acdc94-fd88-11ea-813a-fa163e074e61_660.jpg Фото: myreutov.ru

Одиннадцатиклассник из подмосковного Реутова Даниил Никитин спроектировал и изготовил манипулятор для управления протезом руки. Школьник также напечатал на 3D-принтере сам протез — искусственную кисть.

Об этом сообщает телеканал «360». Даниил работал над проектом манипулятора около года. Школьник изучает технические дисциплины в реутовском технопарке «Изобретариум», работающий в заведении преподаватель Данила Посевин несколько раз водил своих учеников в цех протезно-ортопедического предприятия.

Разработанный Никитиным манипулятор подходит для людей, у которых нет одной руки. Устройство крепится на здоровую конечность и передаёт её движения на протез. В основе искусственной кисти, которую школьник изготовил в комплекте с манипулятором, используются сервоприводы и гироскопы. Последние работают как компас, но отслеживают не направления на север и юг, а градус наклона. На основе манипулятора можно производить не только протезы, но и другие устройства — например, робота-сапёра.

Одно из главных достоинств разработки Даниила Никитина — её бюджетность. Существуют два вида протезов: косметический и бионический. Людям с инвалидностью должны выдавать их бесплатно, однако для этого надо пройти через сложную процедуру. Без лишней волокиты протез можно купить за собственные деньги, однако бионический вариант стоит сотни тысяч рублей. Себестоимость созданного подмосковным школьником манипулятора — около четырёх тысяч рублей.

Отец молодого изобретателя рассказал, что Даниил с детства испытывает проблемы со слухом, но это не мешает молодому человеку жить. Проектированием техники юноша увлёкся около трёх лет назад, когда родители подарили ему 3D-принтер.

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