Первая публичная бета Android 11 выйдет в начале июня

https://static.news.ru/photo/1d91efae-8faa-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google анонсировала стрим Android 11: the Beta Launch Show. Прямая трансляция начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени и будет посвящена релизу первой публичной бета-версии Android 11.

По словам разработчиков, в рамках стрима они поделятся «новостями, обновлениями и объявлениями» на тему «связи, контроля, надёжности, безопасности, производительности и доступности».

В дополнение к анонсам трансляция Google также будет включать сегмент вопросов и ответов с вице-президентом Android Дэйвом Бёрком и старшим директором по управлению продуктами Стефани Катбертсон.

В начале марта Google отменила публичную часть ежегодной конференции I/O 2020 из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19. Мероприятие должно было пройти с 12 по 14 мая, писал NEWS.ru.