Оплату транспорта по смартфону начали тестировать в РФ

Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте запустили в тестовом режиме в России. Он работает в Твери, Перми и Таганроге, сообщает РИА Новости.

Пассажиры с помощью мобильного приложения могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение взаимодействует со специальным датчиком в салоне автобуса, оно само определяет, на какой остановке человек зашёл и сколько будет стоить проезд.

В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения... Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе, — рассказал агентству замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

Новой цифровой технологией заинтересовались уже 30 регионов. Разработчиком нововведения является компания «Даталакс», которая намерена внедрить сервис «умной» оплаты транспорта в Твери, где работает приложение «Волга». В Таганроге и Перми технология тестируется пока на отдельных маршрутах, в следующем году её применение будет расширяться.

Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала — водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути, — поясняют разработчики.

Внедрение сервиса позволит достичь максимального расширения возможности безналичной оплаты и формирования «зелёных цифровых коридоров», которые повышают комфорт, безопасность, скорость проезда на общественном транспорте, отметил Богданов.

Ранее сообщалось, что оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро. Уточняется, что речь идёт более чем о 240 станциях метрополитена. Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать «Тройку», банковскую карту и фото к сервису через приложение «Метро Москвы».