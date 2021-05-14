«Оно мне надо?»: российские чиновники начали удаляться из WhatsApp

Государственные служащие России начали удалять свои аккаунты в WhatsApp и прекращать общение в мессенджере. Причиной стало изменение политики конфиденциальности сервиса, передаёт «Дождь» со ссылкой на источники.
Оно мне надо, чтобы мои контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга (гендиректора Facebook, владеющего WhatsApp. — NEWS.ru) были? — рассказал журналистам высокопоставленный чиновник одного из регионов.
Сотрудники ведомств часто использовали мессенджер для решения рабочих вопросов, но теперь они опасаются утечек данных, сбоев в работе программы и потери информации. Другой информатор
В Signal постоянно вижу [новые аккаунты] министров и замминистров, — рассказал близкий к правительству источник.
Кроме того, двое знакомых главы Минпромторга Дениса Мантурова рассказали, что тот ушёл из WhatsApp. В пресс-службе ведомства журналистам объяснили, что сотрудники министерства используют сервис MyTeam от Минцифры РФ.
Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
При этом накануне в пресс-службе мессенджера