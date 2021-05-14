«Оно мне надо?»: российские чиновники начали удаляться из WhatsApp

https://static.news.ru/photo/a6c55908-b4b8-11eb-add6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Государственные служащие России начали удалять свои аккаунты в WhatsApp и прекращать общение в мессенджере. Причиной стало изменение политики конфиденциальности сервиса, передаёт «Дождь» со ссылкой на источники.

Оно мне надо, чтобы мои контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга (гендиректора Facebook, владеющего WhatsApp. — NEWS.ru) были? — рассказал журналистам высокопоставленный чиновник одного из регионов.

Сотрудники ведомств часто использовали мессенджер для решения рабочих вопросов, но теперь они опасаются утечек данных, сбоев в работе программы и потери информации. Другой информатор рассказал телеканалу, что чиновники переходят в Telegram и Signal.

В Signal постоянно вижу [новые аккаунты] министров и замминистров, — рассказал близкий к правительству источник.

Кроме того, двое знакомых главы Минпромторга Дениса Мантурова рассказали, что тот ушёл из WhatsApp. В пресс-службе ведомства журналистам объяснили, что сотрудники министерства используют сервис MyTeam от Минцифры РФ.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы. Работу сервисов для не согласных с новыми правилами людей будут ограничивать постепенно. Сначала уведомление о необходимости согласиться с новыми правилами нельзя будет закрыть. Это значит, что функционал отправки сообщений и звонков сохранится, но только в ответ на аналогичное действие другого человека. Спустя несколько недель эти функции станут полностью заблокированы.