«Одноклассники» обновили мобильные приложения

Социальная сеть «Одноклассники» обновила интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Теперь на главной странице меньше элементов и появился быстрый доступ к созданию контента через единую кнопку. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Почти всю главную страницу занимает лента новостей и раздел «Моменты». Меню стало более компактным, и упростился доступ к самым популярным сервисам. Обложка профиля пользователя отображается только на его странице, а форма для загрузки контента и создания публикаций находится во вкладке «Поделиться с друзьями». Она открывается кнопкой «плюс» в верхней части экрана.

Под меню расположились виджеты, позволяющие быстро переключаться между последними открытыми страницами. Для владельцев Android через виджеты доступны мини-приложения на базе VK Mini Apps.

Ранее «Одноклассники» совместно со «ВКонтакте» и Минздравом РФ создали приложение «Коллективный иммунитет». В нём можно увидеть вакцинированных друзей и узнать у них подробности. Приложение также содержит ответы по теме от экспертов Минздрава и мировую статистику.