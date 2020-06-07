Объявлены победители первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

https://static.news.ru/photo/638db2de-a983-11ea-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В финале первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв» вышли пять команд, которые разделили призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в ходе форума для разработчиков специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств. Всего в хакатоне, проходившем три дня, участвовали 250 команд.

Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите, — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победителями стали команды «1/Unnamed_Team», «Фирмачи», «Цифровая лаборатория», «CyberFarsh», «DeafLizards». Они поделили призовой фонд.

Эти команды действительно доказали, что Россия умеет кодить! — заявил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв».

Он добавил, что ребят ждёт профессиональное будущее, а выполненные задания можно будет после небольшой доработки внедрять в бизнес-процессы.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв» в Казани установил мировой рекорд по числу участников. Об этом в ходе торжественной церемонии закрытия объявила судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.