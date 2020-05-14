NVIDIA представила графический процессор A100 для дата-центров

https://static.news.ru/photo/14d618be-95f8-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nvidia.com

Компания NVIDIA презентовала графический процессор A100 на базе архитектуры Ampere. Разработка предназначена для суперкомпьютеров и дата-центров.

За производство A100 отвечает компания TSMC. Графический процессор (GPU) выпускается по 7-нм-технологии. Он получил более 54 млрд транзисторов на площади 826 кв. мм. А100 также оснащён шестью стеками памяти от Samsung объёмом 40 Гбайт с пропускной способностью 1,6 Тбайт/с.

Процессор поддерживает PCI Express 4.0 и интерфейс NVLink 3.0, который позволяет обмениваться данными с аналогичными графическими процессорами со скоростью 600 Гбайт/с.

Производство A100 уже началось. Сейчас NVIDIA отгружает новый графический процессор партнёрам по всему миру, включая Microsoft, Amazon и Google.

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