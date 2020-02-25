https://static.news.ru/photo/3afd457a-576a-11ea-a766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Невнимательный владелец смартфона является наиболее распространённой угрозой для устройства, поскольку главным источником заражения телефона являются приложения, скачанные через браузер.

Они могут собирать и размещать в открытом доступе личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями владельца смартфона. Об этом рассказал заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, сообщает газета «Известия».

Поисковик первым делом выдаёт не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто её выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл, — объяснил эксперт.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий. Приложения для удалённого управления, которые позволяют видеть экран устройства, также являются лазейкой для жуликов. Они могут увидеть на экране одноразовый код, который показывают банки, и совершить финансовую операцию от вашего имени.

Владельца смартфона также должно насторожить приложение, которое требует запрос функций администрирования, уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Trinamix, дочерняя компания крупнейшего химического концерна BASF SE, создала технологию, которая во время 3D-сканирования лица определяет, действительно ли оно «сделано» из живой плоти. Разработка может работать с различными доступными компонентами, а уже в следующем году может появиться в некоторых смартфонах. Сканирование живой кожи будет выступать скорее как дополнительная мера защиты.