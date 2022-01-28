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На международном форуме в Москве обсудили цифровизацию бизнеса

17:23, 28 января 2022
На международном форуме в Москве обсудили цифровизацию бизнеса Фото: iels.institute
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27 января в Москве прошёл международный форум «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем». Обсуждение велось по шести ключевым направлениям в сфере цифровизации: Digital Business, FinTech, LеgalTech, Digital Marketing, Digital HR, PropTech, сообщила пресс-служба форума. На мероприятии выступили более 90 представителей бизнеса и государственных органов.

Цифровизация всей социальной жизни постоянно набирает обороты, она всё активнее входит в нашу жизнь. Мы хотим, чтобы цифровизация и автоматизация бизнеса касалась именно бизнеса, а вот общение между людьми оставалось аналоговым. Чтобы люди могли общаться не через компьютеры или специально сконструированные виртуальные сети, а оставались прежде всего людьми и пользовались всеми преимуществами офлайн-общения, — так поприветствовал гостей директор АНО «Институт экономических и правовых исследований» Сергей Швакин.

Участники тематических сессий обсудили, как развивать финансовую информационную экосистему, облачные технологии и бизнес-аналитику.

Руководитель LegalTech-проектов «СберМаркета» Богдан Данилов дал рекомендации, как создать чат-бот и наладить его работу. Финансовый директор Burger King Никита Айрапетов рассказал о преимуществах и перспективах алгоритмов.

Любая рутинная операция может быть заменена алгоритмом. Роботы активно входят в работу компаний, так как они могут отвечать на почте, сверять данные, проверять ошибки, рассылать отчёты, давать рекомендации, — сообщил он.

Ранее стало известно, что на форуме обсудят пользу космической съёмки для бизнеса. Кроме того, специалисты планировали обговорить использование цифровых сервисов для оценки воздействия бизнеса на окружающую среду.

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