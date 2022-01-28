На международном форуме в Москве обсудили цифровизацию бизнеса

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Нейроимплант ELVIS, который вернёт способность видеть полностью слепым людям, должен появиться в России к 2027 году, рассказал KP.RU руководитель лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. Он отметил, что исследования с участием добровольцев начнутся в 2024-м.

У нас есть план, пока мы от него не очень сильно отклоняемся. Этап доклинических испытаний с животными продлится до конца 2023 года. Начиная с 2024 года мы будем готовить клинические...