Microsoft вернётся к переговорам о покупке TikTok

Американская корпорация Microsoft возобновит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. Такое решение принято после беседы гендиректора Сатьи Наделлы с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом
Microsoft приступит к переговорам с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года, — отметили в Microsoft.
Также в компании указали, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит «прозрачность для пользователей», а личные данные американских пользователей станут храниться лишь в США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Microsoft приостановила переговоры c ByteDance о приобретении доли американского подразделения соцсети до объявления позиции Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США. В Вашингтоне оценивали дальнейшую политику в отношении TikTok. Не исключалось, что китайское приложение объявят угрозой для нацбезопасности.
Добавьте наши новости в избранные источники