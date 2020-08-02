Microsoft вернётся к переговорам о покупке TikTok

https://static.news.ru/photo/1fdf372e-d548-11ea-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft возобновит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. Такое решение принято после беседы гендиректора Сатьи Наделлы с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Microsoft.

Microsoft приступит к переговорам с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года, — отметили в Microsoft.

Также в компании указали, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит «прозрачность для пользователей», а личные данные американских пользователей станут храниться лишь в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Microsoft приостановила переговоры c ByteDance о приобретении доли американского подразделения соцсети до объявления позиции Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США. В Вашингтоне оценивали дальнейшую политику в отношении TikTok. Не исключалось, что китайское приложение объявят угрозой для нацбезопасности.