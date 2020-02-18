https://static.news.ru/photo/fa5773a6-52e1-11ea-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». В компании его описывают как «персональный телеканал», подбирающий контент благодаря рекомендательной системе.

Сейчас сервис находится в стадии бета-тестирования. Он сможет предложит пользователям на основе их предпочтений не только фильмы и сериалы, но и музыкальные клипы, новости, телешоу и видеоблоги.

Видеосервис будет встроен в ряд медийных проектов Mail.ru Group и доступен как на отдельном сайте, так и приложений на iOS и Android. Компания также планирует в будущем разместить продукт на главной странице Mail.ru и не исключает уникального контента, передаёт газета «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group завершила интеграции голосового помощника «Маруся» в часть медиапроектов компании. Цифровой помощник появился в материалах «Новостей», «Спорта» и «Погоды», писал NEWS.ru.